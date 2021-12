Stadsakkers is parel van solidariteit en zelfredzaamheid; Eindhoven moet bijspringen met subsidie

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Zijn de Stadsakkers niet ‘brainport’, ‘urban’ of ‘living lab’ genoeg? Is het niet integraal, internationaal of innovatief? Natuurlijk voldoen de Stadsakkers ruimschoots hieraan, ‘je ziet het pas als je het doorhebt’.

Stel er loopt iets niet goed bij de Stadsakkers, waarop vrijwilligers uit buurten in Eindhoven verse groenten telen voor mede stadgenoten die terug moeten vallen op de Voedselbank. In dat geval zou de gemeente alles in het werk moeten stellen om het wél goed te laten lopen. Om met wat poetsmiddel deze parel van onderlinge solidariteit en collectieve zelfredzaamheid verder te laten glinsteren.

Vele doelen worden gediend

De gemeente zou de Stadsakkers juist moeten stimuleren, waar mogelijk uitbreiden. Omdat met deze activiteit vele doelen worden gediend. Directe, concrete en onvoorwaardelijke hulpverlening aan mensen in nood. Stadslandbouw op plekken die niet worden benut en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit zoals op Eikenburg en de nieuwe wijk Buurtschapteveld. Biologisch verantwoorde verse groenten, voor de Voedselbank en het Leger des Heils, geleverd zonder noemenswaardige ecologische voetafdruk. Werk en sociale activiteiten voor en door mensen die hier ervaringen opdoen die hen sterken in het leven. Schoolklassen die op de akkers komen kijken om te leren waar groenten vandaan komen. Buurtbewoners die belangstellend een praatje komen maken en soms, na het verhaal te hebben gehoord, de handen mee uit de mouwen steken. Asielzoekers die in het recente verleden op de akker meewerkten.

Quote Moet hier werkelijk een beleidsno­ta over worden geprodu­ceerd, toegeschre­ven naar subsidie­cri­te­ria, potentiële kritiekpun­ten parerend?

Moet hier nu werkelijk eerst een dikke beleidsnota over worden geproduceerd, toegeschreven naar subsidiecriteria, potentiële kritiekpunten parerend? Of ziet iedereen dat je hier snel een eenvoudig raadsbesluit over neemt: ‘een jaarlijkse bijdrage te verstrekken van maximaal 20.000 euro in het exploitatietekort van de Stichting Stadsakkers’. Kleine investering, groot maatschappelijk effect.

Stadsakkers zou tot ‘preferred supplier’ van Voedselbank en Leger moeten doorgroeien. Hoe hartverwarmend de donaties van bijvoorbeeld supermarktketens aan de Voedselbank ook zijn, (vooral dóórgaan, de Stadsakkers kunnen het nooit alleen, nooit genoeg, nooit het jaar rond), hun groenten zijn altijd minder vers en komen van verder. Ook zijn ze niet op dezelfde liefdevolle manier geteeld als op de Stadsakkers.

Bedrijven en particulieren

Hoe is het mogelijk dat de gemeente deze basale schakel in de vrijwilligersinfrastructuur van de stad niet in de lucht houdt? Als dat wel gebeurt zijn er genoeg bedrijven en particulieren die incidenteel bijspringen. Zie recent Hurks Bouwbedrijf, zie eerder Ergon met een nieuw onderkomen en Trudo met grond. Of die fondswervingsacties opzetten (Samen met Eindhoven) als er eens een keer iets extra’s nodig is. Op de achtergrond gebeurt dat al jaren, van ASML tot Thomas van Villanova. De enige die hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt is de gemeente. Terwijl andere steden belangstellend komen kijken hoe ‘we’ dat hier doen.

Particulier initiatief prima. Bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen prima. Maar de gemeente zou ervoor moeten kiezen deze Stadsakkers structureel zekerheid te bieden en waar nodig mee te verbeteren en uit te breiden. En als we met z’n allen zien dat het niet meer nodig is, dat instellingen als de Voedselbank en het Leger des Heils er niet meer hoeven te zijn, dan houden we er snel mee op. Dan heeft Nederland, Eindhoven het goed geregeld. Realiteitszin gebiedt echter te zeggen dat deze situatie zich de komende jaren niet voor zal doen.

Peter Quik en Thom Aussems zijn ex-directeuren van Ergon en Trudo