Start de wederopbouw na corona onder de rivieren

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Alle prioriteit is nu nog gericht op het bestrijden van de pandemie en de uitrol van het vaccinatieprogramma. Maar er komt een tijd na de coronacrisis. Een tijd van wederopbouw die vergt dat we de potentie van ons hele land benutten. Hiervoor zijn de innovatiekracht en creativiteit van Brabant en Limburg keihard nodig.

In het Zuiden hebben we vaker grote economische tegenslagen gehad. Toen DAF failliet ging, de mijnen sloten en Philips duizenden mensen moest ontslaan. Op dat moment drama’s met veel persoonlijk leed. Net als nu, leek het toen erop dat de beste tijden wellicht achter ons lagen. Maar Brabant en Limburg vonden zichzelf opnieuw uit. Er is welvaart en succes met bedrijven als ASML, NXP, VDL (Nedcar) en DSM. Dit geeft ons vertrouwen dat we sterker uit de huidige crisis komen.

Nationale uitdagingen kunnen we alleen oplossen als we naar de potentie van het hele land durven kijken. Het woningtekort, enorme files en een gezonde leefomgeving kunnen niet alleen in de Randstad worden opgelost. Deze uitdagingen moeten we samen oplossen.

Tweede economische regio

We hebben genoeg kansen in het Zuiden. In Limburg is er ruimte om te groeien, is er een schitterende leefomgeving en geografisch gezien bevindt Limburg zich in het midden van het economische hart van West-Europa. Brabant is de tweede economische regio van Nederland. De kansen op het gebied van innovatie, hightech industrie en design kunnen beter benut worden.

Succesverhalen zoals Brainport Eindhoven en Chemelot in Limburg (waar DSM zit) tonen aan dat het Zuiden ertoe doet. We moeten Nederland als één economische regio zien en daarop gaan inzetten. De Randstad is ontzettend goed verbonden met de wereldmarkt. Brabant en Limburg zorgen voor de verbinding met onze grootste handelspartners: Duitsland en België. We kunnen dan ook niet zonder elkaar en gelukkig zien we dat steeds meer in.

Om te beginnen moeten we gebruik maken van onze ligging en investeren in goede infrastructuur richting België en Duitsland. We moeten inzetten op een betere en slimmere verbinding tussen Nederland en haar grote handelspartners. Denk aan het versneld doortrekken van de treinverbinding vanuit de Randstad via Eindhoven en Venlo naar Aken. Ook het aanleggen van een Brainport lightrail zorgt voor een betere economische dynamiek.

Barrière tussen succes

De grens vormt nog steeds een barrière voor het succes van Brabant en Limburg. Dat belemmert onze economische groei en de lokale werkgelegenheid. Het lijkt ons verstandig om nu door te pakken met een nieuwe samenwerkingsagenda met België en Duitsland. Met bijvoorbeeld het instellen van speciale economische zones in het grensgebied.

Helaas worden innovaties vaak belemmerd door wet- en regelgeving. Denk aan het de weg op laten gaan van de waterstofauto, ontwikkeld op de automotive campus in Helmond. Door meer ruimte te bieden aan experimenten krijgen economische clusters de kans door te groeien of te ontstaan. Mooie voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Eindhoven en ook bij de vier Brightlands campussen in Limburg.

Het einde van de ergste fase van deze pandemie komt in zicht nu de vaccinaties op stoom komen. We moeten alles op alles zetten om economisch uit dit dal te groeien en om succesvol te blijven in een nieuwe wereld. Brabant en Limburg kunnen daar een grote rol in gaan spelen; geef ons die ruimte en we trekken graag de kar mee.

Daan de Kort is wethouder in Veldhoven en staat net als Silvio Erkens uit Kerkrade op de Tweede Kamer kandidatenlijst van de VVD.