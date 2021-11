Start nieuwe opleiding tot producer in Eindhoven; opleidingen muziek niet afschrijven maar waarderen

Het was even schrikken. Een commissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zette drie jaar geleden een dikke streep door opleidingen voor artiesten. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat afgestudeerde acteurs, musicalperformers, dansers en muzikanten amper in de branche aan de slag konden komen. Deze maatregel werkt nog steeds door in het onderwijs.

Stoppen vanwege macrodoelmatigheid

Het Summa College heeft sinds tien jaar twee opleidingen: Rock City Institute in Popei en Metal Factory in Dynamo. Stuk voor stuk mooie opleidingen voor – de namen zeggen het al – popmuziek en metal. Ze tellen in het totaal 120 studenten. Klein maar fijn. En succesvol. Want de MBO Keuzegids heeft beide opleidingen recent voor het vijfde jaar op een rij uitgeroepen tot de beste mbo-muziekstudies van Nederland. Vanwege de macrodoelmatigheid, zoals ook de commissie van het ministerie heet, zouden deze succesvolle en andere muziekstudies in Nederland moeten stoppen. Na veel protest werd uiteindelijk besloten tot inkrimping.

Uit een recente studie blijkt dat de situatie anders is én beter dan de commissie schetste in 2018. De commissie macrodoelmatigheid keek naar de economische zelfstandigheid van afgestudeerden na één jaar. Daarbij was het uitgangspunt dat de alumni bij een werkgever in dienst waren. Maar zo werkt dat niet in de kunsten. Veel muzikanten, artiesten en dansers zijn ZZP’er. Den Haag zou dan ook moeten kijken of afgestudeerden in het gekozen vak aan de slag komen, niet op welke wijze.

En dan is de website van het SBB, de organisatie waarin beroepsonderwijs en bedrijven nauw samenwerken, verhelderend. Daar valt te lezen dat maar liefst 76 procent van afgestudeerde musici na één jaar in het vak aan het werk is. Na vijf jaar werkt maar liefst 78 procent van de afgestudeerden in het gekozen beroep. In de Nederlandse muziekindustrie was de omzet in 2019 206,8 miljoen, een toename van 13,2 procent in vijf jaar. Dat komt onder meer door de sterke groei van streamingsdiensten en een groot aantal succesvolle platenreleases. De Amerikaanse bank Goldman Sachs voorspelt een verdere groei.

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd peinzen we er niet over één of beide artiestenopleidingen te stoppen of af te slanken. Sterker nog. We bespeuren in de markt een sterke behoefte aan een nieuwe mbo-opleiding voor producers. Niet de traditionele muzikant op gitaar, piano of drumstel, maar met een laptop in de rugzak. We starten het komend studiejaar daarom onder de naam Music Production Lab (mbo-niveau 4, 3 jaar) een derde opleiding. Omdat wij als Summa Artiest vertrouwen hebben in de branche. En omdat wij geloven dat onze alumni mooi en goedbetaald werk in het gekozen vak krijgen.

Muziek is bindmiddel voor de samenleving

Het is overigens typisch iets voor onze hedendaagse samenleving om het succes van een product, maar ook een opleiding af te meten aan economisch resultaat. Een goede muziekopleiding is meer. Want muziek is een bindmiddel voor de samenleving. Zo geven onze studenten les in wijkcentra en zijn ze te vinden in verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Onze voorvaderen wisten creatieve beroepen op hun waarde te schatten. Zo kregen muzikanten, beeldend kunstenaars en acteurs tijdens de Gouden Eeuw, Renaissance en ook latere tijden ruim baan. Goed muziekonderwijs is dan ook een kwestie van beschaving.

Rianne Coppelmans en Margreet Monhemius zijn directeur creatief vakmanschap van Summa College in Eindhoven