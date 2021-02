Stilte en leegte in het restaurant stemmen droef

COLUMN Aliexpress heeft jouw euro’s niet nodig, de winkels om de hoek wel

3 februari Ze had een nieuwe hobby, vertelde ze toen ik haar tegenkwam tijdens een wandeling. Nou met corona moest je toch wat, zei ze, dus had ze een fiets aangeschaft. En laatst ook een fietspakje. Meer fietspakjes eigenlijk. En schoenen en een helm, vertelde ze met een grijns. Het was ook allemaal zo spotgoedkoop geweest.