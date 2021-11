Stop de troep, de grootste oorzaak van vervuiling; het is de simpelste actie voor een betere wereld

INGEZONDEN OPINIETroep, het is er in vele soorten en maten. Troep die snel kapot gaat, je maar kort gebruikt of niet doet wat het zou moeten. Té goedkope kleding, feestattributen, onnodige gadgets en ‘decoratie’ om je huis mee vol te zetten.

Stoppen met troep zou ons allemaal verder helpen in ons leven en ook in onze ontwikkeling naar een betere wereld. Het is zo makkelijk om hier iets aan te doen, echter hoor je het weinig terug in het klimaatdebat. Mijns inziens is het de simpelste actie, die iedereen vandaag kan doen, die niets kost en waarmee we een steeds grotere impact kunnen maken.

Troep is de grootste oorzaak voor vervuiling. Wegwerpverpakkingen worden langzaam aangepakt, maar troep nog helemaal niet. Op veel plekken in de wereld spoelen dagelijks teenslippers aan, troep die als wegwerpproduct wordt gezien. Hoe veel spullen koop of krijg je wel niet die je minder dan een half jaar gebruikt?

Uit de wateren halen van plastic

Veel troep is gemaakt van plastic. Plastic gemaakt uit olie, met de nodige CO2 uitstoot. Plastic gaat snel kapot, maar vergaat nooit. We blijven maar bezig om het uit de wateren te halen en eten het tegenwoordig dagelijks.

Ook andere grondstoffen worden gebruikt om troep te maken. Té goedkope schroefmachines, huishoudelijke apparaten of gadgets zitten vol met chips en kostbare edelmetalen. Allemaal te koop voor een paar euro en heel snel weer verworden tot vuilnis omdat het kapot is of niet werkt. De berg e-waste groeit dagelijks en wordt verzonden naar verre landen.

De kritiek op klimaatmaatregelen is vaak dat zij zo veel CO2 uitstoten dat we hier het verschil niet kunnen maken. Zij stoten zo veel CO2 uit omdat ze daar de troep maken, die we hier kopen en ook nog eens diezelfde troep weer terug krijgen als afval om buiten ons zicht te verwerken.

Troep is ook een grote ruimteverbruiker. Het neemt ruimte in van containers op vervuilende schepen die over de hele wereld varen om de troep naar het de juiste haven te brengen. Vervolgens zetten we onze wegen vol vrachtwagens, vol met troep. Wat een ruimte nemen die allemaal in zeg! Als we stoppen met troep, is het file probleem in één keer opgelost. En dan nog de dozen. In het TV programma Pointer van de KRO wordt treffend gesproken over de verdozing van Nederland. Heel het land wordt vol gezet met lelijke XXL- distributiecentra, vol met… troep! Als we al die dozen zouden vervangen voor natuur, is veel vergroening mogelijk.

Een pan moet je voor je leven kopen

Hoeveel mensen zijn er niet nodig om troep te maken, te vervoeren, te verkopen, op te ruimen, en vervolgens weer af te voeren? In de binnensteden en ook in dorpen stikt het van de prijsvechters die alleen maar troep verkopen. Onze oer-Hollandse winkels als Blokker en Hema gaan er bijna aan onderdoor. Ook hun aanbod wordt aangevuld met té goedkope sokken, allerlei onnodige gadgets en té goedkope pannen. Waardoor zelfs een pan, een gewone pan die je voor je leven zou moeten kopen, tegenwoordig een wegwerpproduct is geworden.

Als we al deze mensen in de vrachtwagens, de winkels en op de vuilniswagens eens zouden inzetten in de zorg, onderwijs en de bouw, zouden we echt goede stappen kunnen maken naar een duurzame en mooie toekomst voor Nederland.

En zouden we ook weer betere televisie kunnen maken, gericht op een mooie toekomst waar we niet mensen gebruiken en van spullen houden, maar net andersom.

Susan Quirijnen uit Middelbeers noemt zich minimalist op z’n Brabants