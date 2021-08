Stop met de aanleg van nieuwe Natuurpoorten; ‘Natuurpoort is natuurmoord’

De naam ‘Natuurpoort’ is leuk verzonnen maar fout, want de natuur is lijdend voorwerp. Het is een ‘Recreatiepoort’ met altijd een horecagelegenheid bij het startpunt. Ze zijn een succes. Het zijn magneten! Je kunt over de koppen lopen, de parkeerplaatsen puilen uit en de auto’s staan soms tot in het dorp. Bij veel Natuurpoorten is een halve hectare groen opgeofferd voor een parkeerterrein, waarom zou je dan nog met de fiets komen? Dus kan nóg lang niet iedereen in het weekend de auto kwijt.