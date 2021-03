Stop plan bouw monsterlijke torens Stationsplein Eindhoven; voer eerst grondig debat

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 9 maart in de krant verschenen.

Monsterlijke torens Stationsplein Eindhoven

Over het bestemmingsplan van het nieuwe Stationsplein in Eindhoven valt dinsdagavond de beslissing. Er moeten drie woontorens verrijzen. Een ervan wordt 170 meter hoog. Omwonenden en ondernemers zijn fel tegen het ingrijpende plan. Inspraak heeft echter niet mogen baten. Bezwaren tegen de verkeersintensiteit, de hittestress, schaduwhinder en de impact op de leefbaarheid zijn achteloos weggewuifd.

De gemeente maakt er een farce van. In de context van hittestress zegt de Nota van zienswijzen dat ‘hogere en dichtere bebouwing schaduw brengt die nu afwezig is. Dit zorgt voor een aangenamer verblijf tijdens hittegolven.’ Dat sluit aan op de taal van stadspromotie die de gemeente gebruikt. De hallucinerende impressies op www.district-e.nl doen vermoeden dat Citymarketing elk gevoel voor realiteit mist.

Iedereen vindt dat het Stationsplein verbeterd moet worden, zodanig dat je er wil vertoeven en de ogen de kost wil geven. Maar de drie op elkaar gepropte torens vormen tezamen een gigantische kluis van meer dan honderd meter hoog. De visuele impact daarvan is monsterlijk: ze vormen een pompeus hoogaltaar dat alle leven aan het Stationsplein ontneemt. Het fabuleuze Bijenkorf-groen en de monumentale glazen pui van het Station vallen volkomen in het niet. De oplossing is simpel: laat de vooraan liggende toren weg, halveer de hoogte van de twee andere torens, zorg dat de schil van die twee toonbaar wordt en besteedt veel meer aandacht aan de verblijfsfunctie van het Stationsplein.

Beste raadsleden, neem nog geen beslissing en voer eerst een grondig debat met de belanghebbenden en de stad.

Bas van Stokkom is socioloog en verbonden aan de Stichting Beter Eindhoven.

Na veertig jaar over van DAF naar Scania

Volgens Raymond Boere was het maar een stuiterbak, die YA-4442 (ED 2-3). Maar dan wel een oerdegelijke. Meer dan 40 jaar heeft deze DAF vrachtwagen gediend voor Defensie. Met vereende krachten werd dit werkpaard al die jaren op de weg gehouden. Een grote prestatie van mens en materieel.

En als dank voor al die jaren, koopt het NEDERLANDSE leger Scania’s! Nou worden er ook in Zwolle Scania vrachtwagens in elkaar gezet maar het is zeker geen Nederlands merk.

Terwijl is bewezen dat de nieuwe DAF/Tatra combinatie het beste terrein-voertuig op de Europese markt is. Maar goed dat meneer Hub (van Doorne) het allemaal niet meer mee hoeft te maken.

Rinus Ansems, Hoogeloon

Breng het werk naar arbeidsmigranten toe

Er waren liefst elf aanvragen voor een vergunning voor huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Someren deze week. Het tekort aan woningen in Nederland is erg groot, met als gevolg een flinke verhoging van de WOZ-waarde. Boeren willen de Noordzee inpolderen omdat vele hectares landbouwgrond worden opgeslokt door woningen, windparken, distributiecentra en zonneparken. Het is een greep uit berichten in kranten van de afgelopen week.

Misschien is het een idee om de zaken anders aan te pakken. Geen arbeidsmigranten naar hier halen, maar bedrijven naar hun thuislanden verplaatsen. Dat zorgt voor een eerlijker verdeling van de welvaart in Europa. Het haalt in het overvolle Nederland de druk van de ketel op de woningmarkt, in het verkeer en in de bouw. En het biedt boeren en tuinders meer mogelijkheden om duurzamer te gaan werken.

Jan Driessen, Lierop

Maak zelftest voor ieder bereikbaar

Minister Hugo de Jonge zegt dat het nog een maand zal duren voordat de coronazelftest te koop is in supermarkt en drogisterij. In Duitsland en Oostenrijk is deze test al beschikbaar, waarom dit hier weer een maand langer duurt is tekenend voor de hele aanpak van de coronacrisis. De zelftest gaat waarschijnlijk 5 tot 10 euro per stuk kosten. Bestaat je gezin uit meerdere personen dan kan dit nogal in de papieren gaan lopen. Waarom worden deze zelftesten niet gratis beschikbaar gesteld zoals in Oostenrijk, dan kan iedereen zichzelf testen, ook mensen die hier misschien geen geld voor hebben.

Guido van Schijndel, Son

Dorpswinkels kunnen ruimer open

Winkeliers zijn de grootste werkgevers in dorps- en stadscentra en missen wekelijks 700 miljoen aan omzet. Daardoor staat de toekomst van duizenden winkels op het spel. Maar het probleem zit hem vooral in grote en middelgrote steden waar de winkelcentra volstromen met grote ongecontroleerde massa’s mensen.

Voor dorpswinkels met een streng deurbeleid is dat een ander verhaal. Net als meubel- en autoboulevards, die veelal afgezonderd liggen en ruim van opzet zijn. Zij zouden veilig ruimer opengesteld worden.

Mario Verhees, Asten

Kosten sporthal Nuenen steeds hoger

Vele jaren heb ik met veel plezier gevolleyd in sporthal De Hongerman in Nuenen. Ik gun alle Nuenenaren om een binnensport te beoefenen in ons dorp, maar renovatie van de sporthal blijkt erg duur (ED 2-3). Al jaren wordt hierover gesproken en de politiek in Nuenen kennende praten we nog wel even door. En de Hongerman, die we met ‘houtjes/touwtjes’ oplossingen in stand houden, blijft gebruikt worden. Maar hoe lang nog zonder ongelukken? De kosten voor renovatie zijn 10,9 miljoen euro. En dan te bedenken dat in 2017 een voorstel werd gedaan om naast de bestaande sporthal voor 3 miljoen een tweede hal te plaatsen. Het initiatief werd doodgeslagen en na meer dan drie jaar besluiteloosheid zitten we op een kostenniveau dat bijna vier keer zo hoog ligt.

Toos Solleveld, Nuenen

Kandidaten Tweede Kamer uit regio

De regio moet het met weinig mensen doen in de Tweede Kamer (ED 6-3). Er zijn echter méér kandidaten in Zuidoost-Brabant. Zoals ondergetekende, kandidaat voor de Boer Burger Beweging. Personen die al lang uit de regio verhuisd zijn worden wel genoemd, terwijl te betwijfelen valt of deze personen nog een binding hebben met de regio.

Wim Jaspers, Someren-Heide