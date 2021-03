Strakke lycra pakjes zijn niet nodig; gewoon jas aan, deur open en wandelen maar. 10.000 stappen per dag

LEZERSBRIEVEN ‘Als prijzen voor de boer verdubbe­len, is verklei­ning van de veestapel beter mogelijk’

25 februari EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 25 februari in de krant verschenen.