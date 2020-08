Strontvliegen, gek word ik er van

column Uit haar boodschap sprak angst, pijn en verdriet

13 augustus Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat het in deze tijd van moderne techniek, internationale communicatie en toezicht nog kan: zo'n dictator als Loekasjenko van Wit-Rusland. Manipuleert op grote schaal de verkiezingen in zijn land, zet vooraf tegenstanders achter de tralies of verjaagt ze naar het buitenland en roept zichzelf als winnaar uit, terwijl het volk hem na 26 jaar kotsbeu is.