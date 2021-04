Studenten moeten hoe dan ook zoals beloofd vanaf 26 april weer colleges live op school kunnen volgen

INGEZONDEN OPINIE De investe­rings­im­puls in onderwijs van 8,5 miljard is te ongericht om echte oplossing te bieden

28 maart EINDHOVEN - Er gaat 8,5 miljard euro naar onderwijs om achterstanden als gevolg van corona weg te werken. Het is wel een eenmalige investering, verspreid over 2,5 jaar. De ministers Van Engelshoven en Slob kunnen hier nu even mee pronken. Maar eigenlijk valt er niets te pronken, want zij hebben niets gedaan aan de structurele problemen die al jaren spelen in het onderwijs.