Studenten verlevendigen het stadsbeeld en bepalen de toon

Column ‘Stoppen met zuivel’? Mensen pruimen dat gedram niet

25 augustus Het ging over zuivel deze week. Over de manier waarop bijvoorbeeld melk via de koe in ons glas belandt. Dat gaat de koe niet in de koude kleren zitten. Volgens actiegroep Dier&Recht gaat er ernstig dierenleed schuil achter alle zuivelproductie.