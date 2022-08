Suikertaks? Prima idee, want van ouders gaat het niet komen

Column Hoe graag ze ook anders doen geloven; de meeste kunste­naars zijn broodschil­ders

Het mooiste vrouwenportret dat ik ken is dat van madame Rimsky-Korsakov van de 19de eeuwse kunstenaar Franz Xaver Winterhalter. Ik kon me voorstellen dat de aristocraat die met haar trouwde toen nog gewoon Rimsky heette, maar dat Korsakov er later aan toegevoegd werd, want van zo’n mooie vrouw raak je als vanzelf aan de drank.

