INGEZONDEN OPINIELaaggeletterdheid van onze jongeren is een groot probleem. en daar moet in alle lessen van het voorgezet onderwijs aandacht aan worden besteed.

Britt Baudewijns

Een steeds groter wordende groep Nederlanders heeft moeite met het lezen van de krant of het schrijven van een sollicitatiebrief. Volgens onderzoek is zo’n 18 procent van de 14-jarigen laaggeletterd. Het is dus noodzakelijk dat we de leerlingen op het voorgezet onderwijs meer moeten ondersteunen in het verwerven van de Nederlandse taal. Dit kan niet alleen tijdens de drie à vier lesuren Nederlands per week die de gemiddelde leerling heeft, maar moet tijdens alle vakken op school aan bod komen.

Verschil tussen schooltaal en thuistaal

Ten eerste is het verschil tussen schooltaal en thuistaal groot. Waar thuis gesproken wordt over ,,het is koud buiten, doe een trui aan..” wordt op school gesproken over ,,Geef het verband aan tussen x en y”. Het verschil tussen de taal die leerlingen thuis spreken en de instructietaal is aanzienlijk. Taalproblemen die leerlingen ervaren bij de zaakvakken(economie, geschiedenis, wiskunde etc.) hebben te maken met het zich eigen maken van de leerstof. Deze leerstof nemen ze al luisterend, lezend, schrijvend en pratend tot zich, dus door middel van taal. Zonder een goede beheersing van deze schooltaal, begrijpen leerlingen de lesstof maar ook toetsvragen niet en presteren ze dus lager dan wat ze daadwerkelijk kunnen.

Quote Als er alleen tijdens de lessen Nederlands aandacht wordt besteed aan schooltaal­woor­den beklijven ze niet Britt Baudewijns

Op de tweede plaats is herhaling van de schooltaal van belang. We kennen allemaal het stampen van de Franse woordjes. Één avond flink leren, toets maken en een week later ben je vrijwel alle woorden weer vergeten. Zo werkt het ook met schooltaalwoorden, woorden als ‘werkwijze’, ‘destilleren’ en ‘draagkracht’. Levende Talen magazine schrijft in een artikel over het leren van woorden, dat op langere termijn eenmalig aandacht niet voldoende is. Woorden moeten worden herhaald en door leerlingen worden toegepast in verschillende contexten. Als er dus alleen tijdens de lessen Nederlands aandacht wordt besteed aan deze schooltaalwoorden, beklijven ze niet en worden ze weer vergeten.

Schooltaal niet versimpelen

Mijn derde argument is dat we schooltaal niet moeten versimpelen of laten verdwijnen, maar dat we leerlingen leren hoe ze met deze taal om moeten gaan. Leerlingen hebben de vaardigheden die hierbij horen namelijk nodig in de toekomst. Ze moeten om leren gaan met gedecontextualiseerde en cognitief veeleisende taal, want deze wordt op veel plekken in de maatschappij gebruikt. Denk aan de arbeidsmarkt, de media, zelfs bij het invullen van hun inkomstenbelasting hebben ze deze taalkennis nodig. Het is dus van belang dat leerlingen leren omgaan met deze abstracte taal op school. Ze hebben het de rest van hun leven hard nodig om te kunnen functioneren in onze talige maatschappij.

Het verschil tussen de taal die leerlingen thuis spreken en de instructietaal is te groot, waardoor leerlingen problemen ervaren bij het zich eigen maken van de lesstof. Daarnaast is het van belang dat de nieuwe schooltaal wordt herhaald, het beklijft anders niet. Tot slot hebben leerlingen deze cognitief veeleisende taal nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom is het voor onze leerlingen van belang dat we aandacht besteden aan de Nederlandse taal binnen alle vakken van het voorgezet onderwijs.

Britt Baudewijns uit Bergeijk is docent Nederlands