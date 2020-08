Techniek en gemak

column Niet alleen lamlendig­heid kwam met de jaren, ook wijsheid

31 juli Of yoga niet iets voor mij was? Die vraag was me al vaker gesteld en recent opnieuw. Altijd met de beste bedoelingen, want yogisten zijn geen ronselaars voor slechte zaken, maar ik vroeg me telkens af waarom sommigen dachten dat het goed voor me zou zijn.