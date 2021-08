Teeltwensen van boeren niet meer leidend bij waterbeheer door Waterschappen

INGEZONDEN OPINIEEERSEL/MIDDELBEERS - Soms komt het water met bakken uit de hemel, zoals recent bij de overstromingsramp in België, Duitsland en Limburg. Op ander momenten is het langdurig warm en droog en daalt het waterpeil.

Met betrekking tot water en de beheersing daarvan zijn de waterschappen de bestuurlijke organisaties die doorgaans weinig zichtbaar zijn. Het waterschap heeft nog een traditionele organisatiestructuur, met deels een democratisch gekozen vertegenwoordiging en deels aangewezen leden vanuit belangengroepen. De agrarische sector is hierbij nadrukkelijk vertegenwoordigd.

Het Waterschap ‘De Dommel’ heeft recent het Waterbeheerprogramma 2022-2027, ‘Water als basis voor een toekomstige leefomgeving’ vastgesteld. We mogen trots zijn op het resultaat. In dit programma worden belangrijke aanpassingen van het watersysteem vastgelegd. Kern van de boodschap is dat het watersysteem in onze regio toekomstbestendig wordt aangepast, vooral door water lokaal vast te houden, door droogtebestrijding, en door een duurzame ecologie en leefomgeving.

Rekening houden met waterstanden

Het uitgangspunt vanuit de landbouw ‘peil volgt teelt’ wordt omgezet naar ‘teelt volgt peil’. Dit betekent dat niet langer de teeltwensen van boeren leidend zijn, maar dat er rekening wordt gehouden met de waterstanden. Dit vraagt van de agrarische sector de nodige aanpassingen en omdenken. Daarnaast worden maatregelen voorbereid om het grondwater zo veel mogelijk aan te vullen door het regenwater op te vangen en te laten infiltreren, insijpelen in de bodem. Dit vraagt van alle inwoners inspanningen, bijvoorbeeld door regenwaterpijpen niet meer op het riool aan te sluiten en tegelverhardingen uit voor- en achtertuinen te halen en de tuinen te beplanten. Het veranderen van de aanpak zal vooral via voorlichting gebeuren, maar er zullen ook meer verplichtende regels worden opgesteld. Zeker bij nieuwbouwplannen zal goede waterbeheersing uitgangspunt moeten zijn.

Quote Regeren in een tijd van klimaatver­an­de­ring is meer dan ooit vooruit­zien en leidt tot maatrege­len om onze voeten droog te houden en verdroging het hoofd te bieden Chris Tönissen en Raf Daenen

In de agrarische sector wordt de boer als natuurbeheerder een steeds belangrijker uitgangspunt en een opgave. Er zal ingezet worden op meer water vasthouden en verminderen van beregening. Op de lage plekken en rond de beken wordt meer geïnvesteerd in natuurontwikkeling, water vasthouden in nieuwe natuurgebieden en het laten hermeanderen van beken.

Ook de waterkwaliteit is een belangrijk speerpunt, we willen fris en gezond water kunnen garanderen. Vanuit het waterschap kiezen we voor een twee sporen aanpak: overleg met de zorgsector om geen medicijnresten te lozen en in de rioolzuivering technieken ontwikkelen voor het nog beter filteren van milieuvreemde stoffen. Dit plan heeft van alle vertegenwoordigers een inspanning gevraagd, en nu mogen we trots zijn op het resultaat.

Gezuiverd rioolwater geschikt te maken

Een van de vervolgstappen is het onderzoeken van de mogelijkheden om gezuiverd rioolwater geschikt te maken voor infiltratie in de (landbouw)gebieden. Er wordt een pilot gestart om de rioolwaterzuivering in Casteren hiervoor geschikt te maken. Daardoor wordt het mogelijk om de droge kempische zandgronden in droge tijden van water te voorzien.

Regeren in een tijd van klimaatverandering is meer dan ooit vooruitzien. Dit gaat gepaard met enerzijds maatregelen om onze voeten droog te houden en anderzijds extreme verdroging het hoofd te bieden. Ook U als gebruiker kunt hier een bijdrage aan leveren.

Chris Tönissen is lid van de PvdA-fractie in Waterschap de Dommel, Raf Daenen is docent maatschappelijke ontwikkelingen