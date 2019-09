Tegenwoordig moet je smeken of ze iets kunnen met je gebruikte spullen

Nu ben ik even stil. Het is niet zo dat ik gejuich had verwacht, maar een beetje enthousiasme voor zo veel spullen is toch wel op zijn plaats. ,,Ik breng het wel ergens anders heen", zeg ik. Pfff. Bij nummer twee van de lijst wordt er wel normaal gereageerd. De spullen zijn welkom, laat de baas van het gebeuren weten. De volgende dag laden we de aanhanger vol en rijden we richting kringloop. Bij de inname van de goederen zit een man op een heftruck. Hij kijkt naar de aanhanger en vraagt wat erin zit. ,,Een antieke kledingkast? Eiken tafel? Oh nee. Nee nee nee. Daar kunnen we niks mee. Dat nemen we niet in, hoor. We kunnen het niet kwijt en dan moeten wij het zeker naar de stort gaan brengen. Weet je wat dat kost?"