Terrastargets

Hoe heten de inwoners van Odessa en Charkov? Odessieten en Charkovie­ten

Hoe heten de inwoners van een stad? In eigen land hebben we daar geen moeite mee. Je hebt Eindhovenaren, Bosschenaren en Bredanaren, maar ook Tilburgers en Helmonders. Met de toevoegingen -naren en -ers kom je in het Nederlands een heel eind. Lelystad wijkt daar stevig van af. Daar wonen Lelystedelingen. Ik heb nog even gezocht naar Schiermonnikoog. Daar noemen ze zich Eilanders. Die maken er zich een beetje makkelijk vanaf.

