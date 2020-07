The New Yorkers lagen wat te verstoffen in de kast

column Misschien hebben de boeren meer gelijk dan ik dacht

16 juli Vorige week had ik in een winkel een discussie met de eigenaar. Het gebeurt wel vaker, dat terwijl ik in zijn zaak rond struin, we praten over de economie, het bankwezen, corona of Trump. Hij houdt er nogal eigenzinnige, onconventionele ideeën op na en dat maakt het rond struinen in zijn winkel extra aantrekkelijk en leerzaam.