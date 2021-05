Thuiswerk-vermaak: door een kiertje in de gordijnen de straat begluren

INGEZONDEN OPINIE Nog veel te doen voor boer; agrariër belang bij goed milieu en goede natuur maar is nog lang niet zo ver

14 mei VELDHOVEN - Mari van Genugten van Agri Projects in Sint-Oedenrode doet het voorkomen alsof alles in de agrarische sector in kannen en kruiken is (Opinie 29-4). Gelardeerd met bombastische aannamen en cijfers wordt dit de lezer en consument duidelijk gemaakt. Dat behoeft de nodige nuanceringen en correcties.