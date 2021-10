Tientallen miljoenen zonnepanelen kunnen het nieuwe asbest worden; duurzaamheid eindelijk serieus onderwerp

INGEZONDEN OPINIEOIRSCHOT - Is een duurzame, echt circulaire economie ooit haalbaar in een tijdperk waarin groei, welvaart en daarmee ook verspilling ons leven beheersen?

We verbruiken in Nederland ruim zes keer zoveel grondstoffen als de aarde aankan; dat klinkt erg ongemakkelijk. Tientallen VPRO Tegenlicht uitzendingen hebben de afgelopen jaren landgenoten aan het woord gelaten met ideeën dat het anders en beter kan. Maar wat heeft het ons gebracht?

Naast deze documentaires liet ik me ook informeren en inspireren door auteurs die deze uitzendingen niet haalden: Maarten van Andel met zijn boek ‘De Groene Kans’ dat gaat over consuminderen en Chris Hooijkaas met ‘Denk Na’ over de relatie tussen klimaat en wereld(over)bevolking. Duurzaamheid verandert langzaam van containerbegrip naar een serieus onderwerp dat zelfs de boardroom haalt van kleine tot grote organisaties. De politiek, journalisten, social media en TV-programma’s pakken het onderwerp op. Echter komt niet altijd het juiste verhaal over de bühne en is de berichtgeving vaak incompleet. Nederland wordt opgevoed met verkeerde beeldvorming en dat is gevaarlijk.

Grondstoffen vernietigd of gedowncycled

Zonnepanelen zijn duurzaam maar allesbehalve circulair. Alle kostbare grondstoffen daarvan worden vernietigd of gedowncycled. Ideeën zijn er genoeg voor een circulair PV-paneel maar het duurt nog lang voordat die betaalbaar en op grote schaal verkrijgbaar zijn. Tot die tijd zitten we opgescheept met een mogelijke milieuramp bij einde levensduur van het product. We hebben het over tientallen miljoenen zonnepanelen. Wordt dit het asbest van de toekomst?

Waterstof lijkt nu het toverwoord, maar weten we eigenlijk wel dat er 2 x zoveel zonnepanelen en windmolens nodig zijn om een vergelijkbaar groen rendement te realiseren? Er gaat namelijk 50% van de kostbare groene energie verloren in het proces. Daar hoor je bijna niemand over. Het is slechts een transportmiddel voor energie! Windmolens zijn (nog) niet goed recyclebaar; wat staat ons straks te wachten als ze straks einde levensduur zijn? U kunt het zelf al voorspellen.

Quote De recyclemaf­fia is sneller, rijker en slimmer dan de wetgever; die markt zou net zo groot kunnen worden als de cocaïnehan­del Bas Luiting

Misschien wordt er de komende decennia nagedacht over een EU-wetgeving die het vernietigen van grondstoffen gaat verbieden. Terug naar de tekentafel dus voor een circulair productontwerp! Veel producten lijken recyclebaar maar zijn dat niet en de recyclemaffia is sneller, rijker en slimmer dan de wetgever. Die markt zou net zo groot kunnen worden als de cocaïnehandel.

Alle kennis over duurzaamheid en circulariteit is via de digitale snelweg voor iedereen bereikbaar, maar de transitie naar duurzame bewustwording is de allergrootste uitdaging. Voor u, voor mij, de politiek, de industrie en vele anderen. Ongemakkelijk is een kreet die ik steeds vaker hoor. Onder andere over vliegschaamte en kobalt in de accu’s van onze elektrische auto’s, gewonnen door grondstofslaafjes. We kijken dan liever even een andere kant op. Dat is de ongemakkelijke kant van het verduurzamingproces.

Goed nieuws: gas en elektriciteit onbetaalbaar

Er is ook goed nieuws: gas en elektriciteit worden onbetaalbaar! Hoe en waarom dat leest en hoort u in diverse media maar het gevolg is dat we ons klem gaan investeren in gebouw-isolatie, energie-opslag en zoveel meer. Wat alle klimaattafels nooit hebben kunnen bereiken wordt nu gerealiseerd door een simpele en snelle prijsstijging van iets wat we dagelijks nodig hebben. Dwang en drang liggen op de loer met als negatief gevolg dat de grondstofprijzen voor systemen om onze energierekening een beetje in te dammen recordhoogtes gaan bereiken.

Bas Luiting uit Oirschot is ondernemer en publicist en is dinsdag 19 oktober tafelgast tijdens een Tegenlicht Meet Up 040 in de bibliotheek in Eindhoven die is geïnspireerd op de VPRO documentaire De Ontgroeiers.