Tijdens Dutch Design Week leeft de vallei der doden op

Ik heb in mijn stukjes nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik weinig zie in design en nog minder in de pretentieuze designgodin Li Edelkoort, die haar persoonlijke gasten in Antwerpen onderbracht, omdat ze de hotels in Eindhoven te pover vond. Voor een zomerfilmpje had ik zwervend door Strijp-S lopen schelden op het hele gedoe, waar designers niet blij op hadden gereageerd. In mijn appartement woon ik zelf te midden van tweedehands troep, afgedankt door anderen, welkom bij mij. Ik heb genoeg sloophout in huis om niet bij Piet Hein Eek te hoeven kijken, dus doe ik dat ook niet.