Tjolk en de Punica Oase

column Ik had mijn eigen wereld opgebouwd en dat kwam nu goed van pas

29 oktober De brief van het ziekenhuis was dan toch gekomen, de brief over de afspraak van de jaarlijkse controle. Een maand later dan verwacht. Hoewel het een hoogst onaangename controle was, was ik tegelijk ook opgelucht. Ik had niet het idee dat er iets mis was, omdat ik dagelijks controleerde of er bloed in de urine zat, maar de dokter kon er toch maar beter even naar kijken.