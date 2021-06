Treinen van de ongelijkheid; een welvarende stad als Eindhoven zou mensen niet uit hun huis moeten zetten

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In de coronatijd werden 59 huishoudens in Eindhoven uit hun woning gezet. Dat zou een gemeente die kosten noch moeite spaart om mee te doen in de vaart der volkeren en in deze crisis 43 miljoen euro winst maakt toch moeten kunnen voorkomen.

Over de spoorlijnen van de welvaart denderen in onze stad nog steeds onveranderd de treinen van de ongelijkheid voort. Ook in tijden van Corona! De ene trein vertrekt via het spoor naar de plaatsen van welvaart en geluk, terwijl via de andere trein de aansluiting naar welvaart en geluk ontbreekt. En toch liggen beide sporen in onze stad. Eindhoven waar men kosten noch moeite spaart om mee te kunnen doen in de vaart der volkeren en zelfs kans ziet om in de grootste crisis sedert de tweede wereld oorlog 43 miljoen euro winst te maken. Dan zouden we in feite moeten stoppen met kritiek op sommige onderdelen van het besturen van onze stad. Het zou dan beter zijn om alleen de loftrompet uit ons gigbag te halen om gelijktijdig te klinken op het behaalde succes, want in dat geval bevinden wij ons in de trein die ons brengt naar welvaart en geluk.

De schulden stapelden zich op

Je zult maar in de verkeerde trein zitten, zoals een vader, moeder en hun dochter. Hij, een zzp-er, lukte het niet om ook maar een penning in deze coronatijd te verdienen. Van de ondersteuning, die hem vanwege de gemeente werd verstrekt, kon hij nauwelijks zijn vaste zakelijke kosten betalen, terwijl hij en zijn gezin ook nog moesten leven. De schulden stapelden zich op en er ontstond een uitzichtloze situatie met daarbij ook een huurachterstand. Er kwam geen hulp, de enige hulp die geboden werd kwam van de deurwaarder die hem en zijn gezin de straat op kieperden. Nu zou je zeggen dat juist in de ernstigste crisis na de tweede wereld oorlog, in zulke situaties, medeleven een belangrijke rol moet spelen. Echter compassie en medeleven schijnen in 2021 niet meer te passen, niet bij een woningbouwvereniging en niet bij de lokale overheid.

Quote Het is niet goed als er woningbouw­ver­e­ni­gin­gen zijn die miljarden aan vermogen bezitten zich niet hard maken om huisuitzet­ting, ontstaan door financiële problemen, te voorkomen Dre Rennenberg, Gerdien de Graaf en Rob Kosterman

Tot onze schrik bleken er volgens het college in deze coronatijd in onze stad 59 huishoudens uit hun huis te zijn gezet. Zeker als er nog steeds mensen zijn die het financieel niet kunnen redden, vooral in de tijd waarin we nu verkeren, zouden via een door de gemeente georganiseerde schuldhulpverlening huisuitzettingen moeten worden voorkomen. Het is niet goed als er woningbouwverenigingen zijn die miljarden aan vermogen bezitten, en waarvan de bestuurders op hun gemak € 150.000,- aan salaris per jaar verdienen, zich niet hard maken om huisuitzetting, ontstaan door financiële problemen, te voorkomen.

5 jaar wachten op een woning

Het is ook niet goed als juist de lokale overheid niet beseft dat mensen die 30 jaar in een woning hebben gewoond nu, omdat ze door geldgebrek uit hun huis zijn gezet, 5 jaar moeten wachten om weer als kandidaat voor een woning te kunnen worden ingeschreven. Van een lokale overheid, die kans ziet om in een crisistijd 43 miljoen euro als winst te kunnen bijschrijven, mag men toch verwachten dat die in staat is om de mens in nood te helpen. Omdat wij ook de Kerkelijke instanties in deze case hulp hebben gevraagd steunen zij onze oproep om hulp voor deze mensen. Ze ondertekenen onze oproep en willen daarbij graag verwijzen naar de werken van barmhartigheid. Zeker de aanvulling zoals die door Paus Franciscus wordt aangegeven: “het gemeenschappelijk huis behoeden”.

Dre Rennenberg is fractievoorzitter van Ouderen Appel, Gerdien de Graaf student theologie en Rob Kosterman stadspastor