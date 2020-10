Trek de champagne maar open. Eindelijk kan die plant uit de hel worden uitgeroeid

Opinie Verplichte les in ondernemer­schap? Een goed idee maar de les wordt al lang gegeven

22 oktober Het idee om les in ondernemen te verplichten, is koel ontvangen. Dat is niet erg, want die les wordt op heel veel opleidingen al heel vaak al gegeven. Dat schrijft Ger Post, lector Industrial Engineering & Entrepreneurship aan Fontys Hogescholen in Eindhoven.