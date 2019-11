Trekker als symbool van achterhoedegevecht

Column Sinter­klaas; al een teleurstel­ling voor het feest goed en wel begonnen is

13 november De zesjarige was er de hele week bezorgd over geweest. Sint Maarten én het eerste Sinterklaasjournaal binnen het tijdsbestek van één avond. Hoe moest hij dat agendatechnisch in hemelsnaam bol zien te werken? Maar mama is niet voor één gat te vangen – en KPN ook niet –, dus keken we na een geslaagde lampionnenoptocht, met onze tanden aan elkaar geplakt van al het snoep, het Sinterklaasjournaal nog even terug.