Trump kijkt nergens naar als het om hemzelf gaat

Met die blokfluit zou ik MTV nooit gaan halen

24 augustus Het was zo’n zwoele avond zoals er zoveel waren deze zomer. Ik zat in de tuin met muziek van het stevigere soort in mijn oren en in mijn hand een zelfgemixte gin-tonic waarvan de verhoudingen per ongeluk ietsjes uit waren gevallen in het voordeel van de gin. Het zal die combinatie van factoren zijn geweest waardoor ik ineens een ingeving kreeg: onze jongens moeten op gitaarles!