Tuinen houden we vooral voor onszelf

Als je een tuin hebt, dan sta je er niet bij stil dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om 's ochtends in de voortuin op een bankje de krant te lezen. Dat het een zegen is om lekker in een luie stoel een boek te lezen. Aan de grote tuintafel borrelen, eten, spelletjes doen of werken.

Bij zomers weer afkoelen onder de tuindouche of in een opblaasbadje, badderend in je waterhangmat (ja, dat bestaat). Voor mij en veel anderen is dit normaal, maar hoeveel mensen zijn er die geen tuin hebben? Die altijd het huis uit moeten om naar buiten te kunnen. Of die misschien een balkon hebben, waar het ook best fijn is, maar daar kun je het toch niet heel erg lang volhouden.