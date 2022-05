Twee vriendinnen, totaal verschillend en vol rotstreken, nog lang niet uitgepraat

Column De Nederland­se onderbuik op tv: kleineren en beschadi­gen van anderen alleen om te scoren

Op weg naar de krant keek ik nog net niet mijn ogen uit. Vanaf station Strijp-S slofte ik de vallei der doden in, maar misschien moest ik die vergelijking niet meer maken, want of ik vooruit, opzij of omhoog keek, overal waren nieuwe flats verrezen of in aanbouw.

18 mei