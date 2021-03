Typisch zo’n kwal van een lul, waar de omroep patent op heeft

De enige Urkenaar die ik heb gekend was lid van het koor en altijd keurig gekleed in pak met stropdas. Hij leek er zelfs in geboren, totdat ik hem op een avond vlakbij de kerk in het centrum in een innige omhelzing met een lantaarnpaal zag, omdat hij zich van God los in verkreukeld pak vastgebonden had aan zijn persoonlijke kruis, met de stropdas om de buik, in de hoop dat dit hem overeind hield. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.