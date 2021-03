Uitgeblust van al die digitale vervangers van echt contact

Lezersbrie­ven | ‘An­ti-vac­cers’ hebben gelijk, er zijn bijwerkin­gen: plotselin­ge toename van solidari­teit

11 maart De zorgen van ‘anti-vaccers’ zijn bij nader inzien volkomen terecht. In de bijsluiter bij Covid-19 vaccins las ik het volgende. ‘Het vaccin leidt in de meeste gevallen tot de volgende bijwerkingen: plotselinge toename van solidariteit, verantwoordelijkheidsbesef en vertrouwen in de wetenschap. Ook treedt vaak een aanval van gezond verstand op, gevolgd door een grote mate van gemoedsrust en tevredenheid. Een sterke afname van achterdocht en complotdenken is waarschijnlijk. Voor patiënten die al aan deze afwijkingen lijden, is het vaccin ongevaarlijk.’ Henri Grootveld, Eindhoven