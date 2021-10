Uitgeknepen pakketbezorgers

Column ‘Nothing’ will save the world, daar is geen knipoog voor nodig

In het Klokgebouw liepen we er bijna meteen tegenaan, een rij lege verpakkingsdozen met daarop de teksten Nothing will save the world en Handle with care. Ontworpen door Max Dekker en zo waar! En opvallend in zijn eenvoud tussen de zo vele oplossingen om de aarde te redden die te zien zijn tijdens de DDW.

23 oktober