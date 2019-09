Uitputting

Column Ik had hem streepjes aangedaan. Een ernstige faux-pas

16 september Het was weer eens zo’n ochtend geweest. Volle beker melk om, geen compleet paar sokken te vinden en hoezo zaten er ineens drie gymschoenen in de gymtas van de zesjarige terwijl hij toch echt maar twee voeten heeft? Al is dat altijd nog overzichtelijker dan moeder te zijn van het kind met kennelijk nog maar één schoen in z’n tas. Hoe dan ook, dat die dag de schoolfotograaf zou komen, was mij even ontschoten.