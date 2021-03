Ultiem geluk in deze saaie tijden: een nieuw bestekmandje

ColumnZeker in deze saaie, aan huis gebonden tijd blijkt geluk vaak in onbenullige dingen te zitten. Neem nou onze vijfjarige. Hij vond laatst onze afstandsbediening terug en was daar zo trots op dat hij het op school in de kring vertelde. Toegegeven, het was ook nogal een toestand geweest. Het hele huis hebben we omgekeerd. Ik heb zelfs in de koelkast gekeken (want daar trof ik ook al eens lego aan, achter een bakje met een inhoud die duidelijk zijn beste tijd en uiterste houdbaarheidsdatum had gehad).