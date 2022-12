Ultieme uitdaging voor ED-lezers: de kerstpuzzel van wiskundeleraar Harry de Leuw

Column Of het nou beleggen is of een voetbal­pool, met verstand van zaken heeft het weinig te maken

‘Maar leuk dat ze meedoet’, stond er in appje van een collega dat via via tot mij was gekomen. Het ging over een WK-pool die ik kennelijk niet helemaal goed had ingevuld - iets met een op het laatste moment definitief afgehaakte potentiële topscoorder. Of ik het foutje nog even wilde herstellen.

6 december