Vaccinatievoordringers terwijl er elders zo ontzettend nood is aan een prik

Mijn zwager is een beer van een vent, maar van de wereld, laat staat corona, begrijpt hij weinig. Dus wat moesten ze toch steeds met die staaf waarmee ze in zijn neus kwamen roeren? Mooi niet dat hij dat zomaar over zijn kant liet gaan. Hij die anders nooit veel vraagt. Die al tevreden is als hij gewoon rustig in zijn eigen hoekje van de bank kan zitten. Voor hem waren ineens drie begeleiders nodig om hem te kunnen testen.