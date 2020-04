Vakantie Rundumhausen

Dat klinkt heel gemakkelijk, maar vergt toch zeker ook wel wat planning en geregel. En dat moet ook, vakantievoorpret hoort erbij. Dus: is het opblaasbadje nog heel of wordt het tijd voor een nieuwe? Groter wellicht, want je moet er wel met de hele familie in kunnen. Is het Jeu de Boules-spel nog compleet en waar zijn de beach-ball-balletjes? Moeten de badmintonrackets wat aangespannen worden en heb je nog een goede bal om te stoeprandjebutsen? Zorg ervoor dat het allemaal klaar voor gebruik is. Dat voorkomt teleurstellingen.

De BBQ zal al wel gereed staan, zo niet, dan is dat ook nog een punt van aandacht. Genoeg gas (voor de verwende nep-BBQ’ers zoals ik onder ons) en een reservetank? Het zou niet de eerste keer zijn dat de vlam net dooft als de gemarineerde speklapjes erop moeten (of de groentespiesjes voor de nep-BBQ’ers).

Het wordt helemaal af als je de tent gewoon in de tuin opzet. Of in de huiskamer, ook spannend.

Genoeg te regelen dus.