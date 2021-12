Vakbonden moeten solidariteit terug op de werkvloer brengen om vergrijzing en teruglopend ledenaantal te keren

INGEZONDEN OPINIEOIRSCHOT - Vakbonden verloren 6 % van hun leden in 2 jaar. Met in totaal 1,5 miljoen leden is de organisatiegraad gemiddeld 18 %. Vakbonden vergrijzen en er is te weinig aanwas van jonge leden.

De neergaande lijn bij vakbonden moet zo snel mogelijk gekeerd. Immers de vakbond blijft ook in deze tijd keihard nodig. Om dagelijks op te komen voor de belangen van de werkenden. Om tegenwicht te bieden aan de werkgevers en aan de aandeelhouders, voor wie winst maken toch het hoogste doel blijft.

Arbeidsvoorwaarden verbeteren

Voor miljoenen werkenden onderhandelt de vakbeweging jaarlijks met de werkgevers over hun CAO. Om hun lonen en andere arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Maar ook in Den Haag knokt de vakbeweging voor de werkenden, de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden. En dat is hard nodig ook omdat de grote werkgeversorganisaties ook een sterke lobby richting de politiek hebben.

De onderwerpen waar de vakbonden zich mee bezig houden zijn hartstikke actueel. Zo was en is de vakbeweging medebepalend voor de snelheid en omvang van de steunpakketten in de coronacrisis voor werkenden en ZZP’ers. Hiermee werden op het hoogtepunt van de coronacrisis zo’n 2,6 miljoen banen in stand gehouden. De vakbonden maken zich al tijdenlang sterk om de volstrekt uit de hand gelopen flexibilisering aan banden te leggen. Dat heeft geleid tot een akkoord tussen de vakbeweging en de werkgevers over het fors inperken van het flexwerk. Al een poos voert de FNV een succesvolle campagne om het minimumloon te verhogen van 10 naar 14 euro. Door het in 2019 afgesloten pensioenakkoord komt er een toekomstbestendig pensioenstelsel. Ook gaat de AOW-leeftijd langzamer stijgen en komen er regelingen voor eerder stoppen met werken in zware beroepen. Duizenden vakbondsleden worden elk jaar succesvol geholpen bij ontslagkwesties en andere vragen of problemen met hun werk.

Natuurlijk heeft de vakbeweging het maatschappelijke tij niet mee. Een forse schaduwzijde van de toegenomen individualisering gaat over het ‘ieder voor zich’. Je zoekt het zelf maar uit. Terwijl de vakbeweging nou juist staat voor solidariteit, ‘samen staan we sterker’.

Om te beginnen moet de bond terug naar de basis, de werkvloer. Op te veel plekken zien werknemers geen actieve vakbondsmensen meer. Kaderleden, contactpersonen en OR-leden die het gezicht vormen van de Bond in hun bedrijf of instelling. Zij zijn het kloppend hart van de Bond. Zij signaleren de vragen en problemen van hun collega’s en gaan ermee aan de slag. Prioriteit moet hebben om dit vakbondshart op de werkplekken weer meer te laten kloppen. Ook van de vakbondsbestuurders die fanatiek aan de slag moeten om deze actieve leden (op) te zoeken en te ondersteunen.

De Bonden zijn te weinig zichtbaar in de media. In de journaals en de talkshows, in de kranten zie je nog nauwelijks vakbondsvertegenwoordigers. Wie kent er nog de huidige voorzitter van de FNV? Charismatisch leiderschap is geboden. Zoals Arie Groeneveld, Herman Bode, Wim Kok, Johan Stekelenburg.

Bevochten resultaten slecht uitventen

Vakbondsactiviteiten en behaalde resultaten moeten meer en beter uitgedragen worden. Veel mensen weten niet dat hun arbeidsvoorwaardenverbeteringen bereikt worden door de Bonden. En onbekend maakt onbemind. Dat ligt deels ook aan de vakbonden zelf, omdat zij vaak ook de bevochten resultaten slecht uitventen op de werkvloer en in de media. Ben er trots op, draag het uit en zegt het voort! En koppel het consequent aan het werven van nieuwe leden.

Jongeren worden te weinig bereikt. Het is echter van levensbelang voor de Bond om met hen in contact te komen. Via sociale media, via de contactpersonen op de werkvloer, maar ook via de scholen. Op scholen wordt nauwelijks aandacht besteed aan vakbonden. Vakbonden zouden consequent op bezoek kunnen gaan bij de beroepsgerichte opleidingen, omdat deze jongeren al met een been in de praktijk staan.

Henk van Rees uit Oirschot is oud-vakbondsbestuurder