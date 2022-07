Van broedplaats voor verkeersruzies tot een plek om eens lekker royaal achteruit in te parkeren

ColumnTerwijl in Alkmaar de kaasmarkt werd afgelast vanwege vrees voor smeltende kazen en de kat thuis amechtig neerzeeg bij de tuindeuren hopend op een verkoelend briesje, trotseerde ik de hittegolf om boodschappen te gaan doen. M’n lijstje was expres immens, want vormde daarmee mijn entreekaartje tot een extra lang verblijf in aangename koelte.