Van de kop in het zand steken word je niet beter, angst heeft iedereen

Mijn oudste broer zat in een fietsgroep toen hij nog in Zuid-Limburg woonde. Een keer in de week trokken ze de heuvels in, op zoek naar het terras. Eenmaal aangekomen namen ze de medische stand door, want ze zaten al in de derde helft van het leven. Ik herken dat, want als wij tegenwoordig met de broers bijeenkomen, is dat ook het eerste dat we doen, want we zijn allemaal op leeftijd.