Van één componist kocht ik niks. Dat had met de naam te maken: Telemann

Column Twee vriendin­nen, totaal verschil­lend en vol rotstreken, nog lang niet uitgepraat

Je hebt vriendinnen die je elke dag ziet of toch zeker elke week. En je hebt vriendinnen die je eens per maand ziet of een paar keer per jaar. Maar je hebt ook vriendinnen die je bijna nooit ziet. En áls je ze ziet en het voelt alsof het gisteren was, dan weet je dat het goed is. Zo'n vriendin heb ik gelukkig.

28 mei