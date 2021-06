Van het gas af is een brug te ver en niet nodig; de rest van de wereld omarmt het juist

INGEZONDEN OPINIECRANENDONCK - De Nederlandse regering dicteert dat alle gebouwen en huizen uiterlijk in 2050 van-het-gas-af moeten zijn. Dat terwijl de wereld het aardgas omarmt en de EU het als groene brandstof erkent. We moeten zuinig zijn op de aarde, maar Nederland-van-het-gas-af is een brug te ver, zoals hieronder zal blijken.

Ongeveer 8 miljoen gebouwen moeten van-het-gas-af naar de ‘all-electric’ oplossing met warmtepompen. Maar onder meer prof. Slootweg van de Technische Universiteit Eindhoven zegt dat miljoenen daarvan je redelijkerwijs niet warm krijgt zonder gas!

All-Electric, het bekt zo lekker als warmte-alternatief, vooral voor mensen die niet weten wat ervoor komt kijken. Echter voor iedere ‘all-electric-wijk’ geldt dat het elektriciteitsnet daar stevig verzwaard moet worden. Want voor elke m³ gas die je uitspaart, verbruik je een aantal kWh elektriciteit extra. Op grotere schaal speelt dit verzwaren al vanwege de vele zonne- en windparken. Dat is een langjarig proces, waarbij het nijpend tekort aan technici een enorme bottleneck zal blijken. Men denkt dit te ondervangen met zonnepanelen op de daken, maar die leveren net niet als je de meeste warmte nodig hebt. En opslag in tijden van overvloed is lastig.

Proefwijk Het Ven in Eindhoven

In 2018 werd een aantal ‘proefwijken’ aangewezen, waar het gas zou worden afgesloten nadat de huizen geschikt zouden zijn gemaakt voor duurzame verwarming. Eerst zou dat weinig kosten en zichzelf terugbetalen, maar er is nu al een gemiddelde genoemd van €40.000 per huis en dat zal écht niet de laatste slag in de lucht zijn. Maar in de proefwijk Het Ven in Eindhoven blijkt het al ruim €130.000 per huisje te kosten. Reken even uit wat dat ons kost voor de 8.000.000 bestaande panden. Vergeet de subsidies. Die moeten we zelf eerst opbrengen via de belasting.

Gemeentes organiseren klankbordgroepen om burgers ‘mee te laten praten’ over alternatieve verwarming zonder gas. En wat blijkt: burgers zien ‘gasloos’ niet zitten. Aan de twee online klankbordsessies in de gemeente Cranendonck deden slechts enkele tientallen mensen mee, vanuit circa 9.000 huishoudens. Als ik erover praat in mijn wijk, zeggen de meeste mensen dat ze het zo’n onwaarschijnlijk, onzinnig idee vinden dat ze zich niet kunnen voorstellen dat hier serieus aan gewerkt wordt.

Quote Tekenend is dat een aantal gemeentes, nuchtere Drenten voorop, al zegt: wij sluiten het aardgas niet af en gaan er vanuit dat duur­zaam-gas beschik­baar komt via het gasnet Frits W. van Dijk

Dat blijkt ook landelijk, bij de voortgang van de proefwijken. In maart 2021 bracht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een rapport uit over die voortgang. En wat bleek: sinds 2018 is bijna niks gerealiseerd. Voornaamste redenen: veel te ambitieus en geen draagvlak. Tekenend is ook dat een aantal gemeentes, nuchtere Drenten voorop, al zegt: wij sluiten het aardgas niet af en gaan er vanuit dat t.z.t. duurzaam-gas beschikbaar komt via het gasnet, b.v. waterstof.

Volledig scherm Honderden buizen liggen klaar voor de nieuwe gasleiding die Rusland via de Oostzee met Duitsland en Nederland verbindt. © STEFAN SAUER Dat is namelijk waar netbeheerders en de grote energiebedrijven al op inspelen. Als reden geven deze gemeentes: ‘scheelt een flinke duit voor onze burgers’. Die hoeven dan geen (vaak draconische) verbouwingen te plegen en dreigen niet in de kou te komen. Alleen (na-)isoleren en de ketel t.z.t. ombouwen óf vervangen voor het duurzaam gas. Dat krijg je in een land waar veel burgers en gemeentes verstandiger zijn dan de centrale overheid. Gemeente Hoogeveen realiseert zelfs een nieuwbouwwijk Nijstad-Oost met waterstofverwarming.

Velen menen dat we ‘gasloos’ moeten worden omdat we de winning in Groningen moeten staken en dat we dan van Russisch gas afhankelijk zijn. Daarin praat men elkaar na. Het is een drogreden om ons van-het-gas-af te dwingen. Er is voldoende gas te koop voor goede prijzen op de vrije, concurrerende wereldmarkt, waardoor we Groningen én Rusland kunnen missen. Nederland heeft al gas-terminals in het Botlek gebied om het aan land te brengen en het via ons gasnet te distribueren.

A propos. Hoe zal het gaan voor burgers die klem komen te zitten doordat hun gas dreigt te worden afgesloten en hun huis niet voldoende aan te passen is? Ze zullen in de kou staan, letterlijk en figuurlijk. Niet voor niets wordt over een meedogenloze overheid gesproken! Er is nog geen juridische basis om ons van het gas af te dwingen, maar ze blijven doordrammen, de ideologen zonder materiekennis. Ze beraden zich op maatregelen om onwilligen, die ze ‘gasplakkers’ noemen, te dwingen. Herken de toon van de Toeslagen-inquisitie!