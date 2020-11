Van zo'n opmerking, daar zakt mijn broek van af

Opinie Politie en gemeente moeten meldingen van overlast door vuurwerk serieus nemen

11 november De opmerikng dat overlastmelders misschien ‘korte lontjes’ hebben is misplaatst. Het hele jaar door is sprake van vuurwerkoverlast. Het is hoog tijd dat er tegen wordt opgetreden. Dat schrijven Sacha van Lierop, Guido van Dooren, Gerard Bosch, Leo Broers en Ine Warmerdam namens de Helmondse lokale partij Plan!