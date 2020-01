Vechten, vluchten of verstijven; ik weet niet wat ik zelf zou doen

De Eindhovense werd tegenover het Parktheater aangereden. De automobilist in kwestie ging er vandoor en is nog altijd niet gevonden. Toen wij passeerden, was het ongeluk al even gebeurd. Er zat een gewonde vrouw op de stoep. Een groepje mensen ontfermde zich over haar. Iemand had een arm om haar heen geslagen. Tenminste, dat meen ik me te herinneren. Ik denk nog regelmatig aan die middag; of ik misschien nog iets weet wat de politie zou kunnen helpen. Maar helaas.