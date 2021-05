Veel geld doet verlangen naar nog veel meer geld

INGEZONDEN OPINIE Kleintjes vergeten groep in coronatijd; momenten van verwonde­ring die ze maar een paar lentes kunnen hebben

20 april EINDHOVEN - Ik wil graag ervoor pleiten dat kinderspeeltuinen zoals De Splinter in Eindhoven of kinderboerderijen weer opengaan. De echt kleine kinderen tot vier jaar willen ook in deze coronatijd rennen, diertjes aaien, zich verwonderen over het nieuwe leven dat een moedergeit in de lente geeft aan haar kroost.