Veel mensen met alleen AOW en een klein pensioentje moeten kwaliteit van leven inleveren

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Is er bij onze Haagse volksvertegenwoordigers nog wel voldoende besef dat in ons land mensen het moeten doen met een AOW-uitkering met een klein pensioentje? Velen hebben met hun uitkering niks meer te makken.

Dagelijks horen en lezen we over het uit de hand lopen van de prijzen en het NIBUD waarschuwt dat dit velen treft! Pensioenen zijn de afgelopen 15 jaar niet verhoogd en dit betekent voor veel gepensioneerden dat ze er nu ongeveer 200 tot 500 euro per maand op achteruit zijn gegaan. Met een groot pensioen is de klap nog enigszins op te vangen, maar zij die zich heel hun leven krom hebben gewerkt zien dat ze met hun AOW, aangevuld met een klein pensioentje, het niet meer redden. Ze voelen zich dan ook zwaar in de steek gelaten.

Indexeren en korten vanaf 2008 onnodig

Het is te belachelijk voor woorden dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds haar vermogen vorig jaar zag groeien van 465,6 miljard naar 495,3 miljard euro. Als dan de voorzitter van dit fonds aangeeft dat het goed te begrijpen is dat mensen om verhoging roepen, maar dat de realiteit zegt dat daarvoor geen ruimte is, is dat een vreemde constatering. Hoogleraar Van Praag, lid van het verantwoordingsorgaan van hetzelfde pensioenfonds, geeft aan dat de politiek van indexeren en korten vanaf 2008 volstrekt onnodig is geweest. Als deze hoogleraar gelijk heeft is er met medeweten van de overheid veel mensen onrecht aangedaan.

Quote Het onmogelij­ke formeren van een kabinet is blijkbaar belangrij­ker dan de mens en de menselijk­heid Dre Rennenberg

Het is namelijk minister Wouter Koolmees die weet wat er aan de hand is, maar schijnbaar het onmogelijke formeren van een kabinet belangrijker vindt dan de mens en de menselijkheid. Waar gaat het toe als we weten dat de energieprijzen en de kosten van het levensonderhoud per gezin in de komende tijd stijgen met ongeveer 100 euro per maand? Omdat veel mensen geen schulden willen maken strepen zij hun tekorten af op de kwaliteit van hun leven en welzijn, waardoor zij in feite geen menswaardig bestaan meer hebben. Als je daar als politicus, in welke functie dan ook, niets aan wil doen dan kun je het beste de pijp aan Maarten geven.

Maar misschien zou het ook goed zijn als wij met z’n allen, net als in 1994, in actie komen. Zou het dan ook niet goed zijn als jongeren samen met ons een vuist maken om op een fatsoenlijke manier het pensioen veilig te stellen? Zij werken er nu voor en wij hebben er voor gewerkt en dat is, denken wij, toch geen schande.

150 miljoen euro vermogen toegevoegd

Wat wel een schande is, is dat in Eindhoven in drie jaar tijd ruim 150 miljoen euro aan het vermogen kon worden toegevoegd, zonder dat voor de problemen die hier worden aangehaald naar oplossingen werd gezocht. De een geeft aan dat men van alles zou willen doen maar dat de landelijke overheid dit niet toestaat. De ander is van mening dat het investeren in de stad ons geen windeieren zal leggen, maar vergeet dat de mens, die er nu in leeft, wel op de achtergrond terecht komt.

Eindhoven is als regiostad gevestigd in een der slimste regio’s ter wereld en hier zou toch iemand te vinden moeten zijn die de juiste oplossing heeft. Misschien zou het een oplossing kunnen zijn door eerst te investeren in mensen en dan pas in de glitter en glamour die men nu voor ogen heeft. Dat er mogelijk voor de BrainPort industrie ook een stukje verantwoording ligt zoals die bij Philips er altijd is geweest is dan mooi meegenomen.

Dre Rennenberg is fractievoorzitter Ouderen Appel Eindhoven