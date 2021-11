INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Zeven dagen was ik taxichauffeur in één van die prachtige Mini’s tijdens de 20e editie van de Dutch Design Week in Eindhoven. Met ruim 800 vrijwilligers hebben we geholpen het design event, na een jaartje Covid-pauze, tot een succes te maken.

Niet alleen de vaste designliefhebbers maar ook ondernemers, overheden, wetenschappers, studenten, cameraploegen en buitenlandse bezoekers hebben de DDW ontdekt. De ritten duren soms een paar minuten maar bij slecht weer, tijdens de avondspits en als PSV een thuiswedstrijd speelt loopt de stad vast en wordt er een beroep gedaan op onze kennis van sluiproutes en loopt de reistijd op tot wel 20 minuten; voldoende tijd dus voor een goed gesprek!

Bezoekers die voor het eerst komen zitten met open mond in de taxi en weten niet waar ze moeten beginnen, “er is zó veel te zien, dat lukt ons nooit in 1 dag!” Zaterdagmiddag had ik drie jolige 30+ dames uit Amsterdam achterin zitten die unaniem waren in hun oordeel: “Hier in Eindhoven wordt veel meer aan dit soort evenementen gedaan dan bij ons … en wat zijn de mensen hier vriendelijk en gastvrij, we voelen ons hier zó thuis!”

Thema duurzaamheid & circulair

Er ontstaan spontane gesprekken nadat mensen vragen of ik een echte taxichauffeur ben. Ik weet niet of dat aan mijn rijstijl ligt of aan m’n vragenrondje, laten we dat in het midden houden. Het is veel bezoekers opgevallen dat het thema duurzaamheid & circulair steeds meer zichtbaar wordt in de exposities met als kers op de taart het biobased huis op het Ketelhuisplein; dat vindt iedereen geweldig!

Maar ook een tegengeluid in de vorm van “het gaat wel heel veel over duurzaamheid en onderzoeksprojecten, kunnen ze daar niks anders op bedenken?” En, “we missen de kleine standjes van ontwerpers die een nieuw concreet product tentoonstellen, die waren voorgaande jaren veel meer te zien.” In het Klokgebouw, één van de hotspots, vonden ze de exposities van de verschillende designhogescholen erg mooi maar ook daar weinig concrete producten en veel onderzoeksprojecten waar het ‘misschien in de toekomst naar toe gaat’.

Quote Ze komen volgend jaar allemaal terug; “hier zien we een stukje van onze toekomst” Bas Luiting

Erg verhelderend waren gesprekken met HBO-studenten, vooral de instroom uit Gent en Genk (België). De nieuwsgierigheid droop er van af en wat een enthousiasme straalden ze uit. Vroeg het bed uit, 2 uur in de bus heen en ’s avonds weer 2 uur terug naar patattenland, ze hadden het er dik voor over en ze komen volgend jaar allemaal terug. “Hier zien we een stukje van onze toekomst”.

Onverwachte emotionele lading

Het meest verrassende gesprek kreeg een onverwachte emotionele lading. Een echtpaar, eind vijftig, op de achterbank, met verbaasde blikken naar buiten kijkend en hun dochter, begin 20 op de passagiersstoel naast me. “Ik heb ons pap en mam meegenomen voor een dagje Dutch Design Week, weer eens iets anders”. Deze tongval was voor mij heel herkenbaar, ze kwamen uit het gebied waar ik al ruim 35 jaar woon. Ze vertelde wat ze allemaal gezien hadden en ik zag in de binnenspiegel twee stille gezichten en vroeg wat ons pap en ons mam er vandaag van vonden. “Wij zijn varkensboeren, de tweede generatie en we moeten stoppen met ons bedrijf van de Overheid én we hebben geen opvolging. We mogen wel op ons erf blijven wonen maar we moeten alle stallen afbreken, doodzonde… want ze kunnen nog jaren mee”. Ik heb hem verteld dat er heel veel jonge, creatieve mensen in deze regio actief zijn om ondernemers zoals zij te helpen met het bedenken van nieuwe ideeën, voor hún toekomst; ik dacht even terug aan het DDWprogramma ‘Agri Meets Design’ waar designers aan de slag gingen met boeren, enkele jaren geleden. In m’n spiegel zag ik ineens vier ogen zachtjes fonkelen, twee nieuwe gezichten.

Ze stapten uit op het Ketelhuisplein waar ik ze verwees naar het biobased huis waarvan ik zeker wist dat ze daar heel veel herkenbare materialen zouden zien; misschien wel voor hun toekomstige project op de plek waar nu nog biggetjes rondrennen. In mijn buitenspiegel zag ik ze nog even naar me zwaaien.

Bas Luiting uit Oirschot is DDW vrijwilliger