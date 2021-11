Verbind snelfietsnetwerk in regio ook met gemeenten als Gemert want fietsverkeer in Brainport neemt snel toe

INGEZONDEN OPINIEGEMERT - Raadslid Toon Coopmans van Dorpspartij Gemert-Bakel vindt snelfietspaden onnodig voor Gemertse mensen. Ook niet voor mensen die Gemert voor werk, school of recreatie wel per fiets willen bereiken (ED 5-11).

Ook voor Gemert zijn er veel argumenten vóór een snelfietspad naar Helmond en Eindhoven. Toenemend fietsverkeer met E-bikers, 3-wielers, sportfietsers, speed pedelecs en recreanten. Fietsen naar Beek & Donk, Lieshout, Nuenen of van Eindhoven naar Gemert. Kortom, een snelfietsverbinding kun je zien als een comfortabele, gemakkelijk te nemen traject voor een diversiteit aan reisbestemmingen. Met zo min mogelijke obstakels, onveilige kruispunten en met veel comfortabel. Het beleven van natuurschoon, even afstappen voor een koffie, een ontmoeting of een kleine rustpauze verhogen het fietsplezier!

Al jaren fietsen naar het werk

Vele fietsende burgers en inwoners van Zuidoost-Brabant fietsen al jaren naar hun werk. Ook naar Aarle-Rixtel en zaterdags naar Helmond-Markt en terug. Eindhoven-centrum is op de sportfiets of E-bike binnen een uur te bereiken. Mits oversteekplaatsen veilig zijn door tunnel, brug of anderszins. Geen lange omwegen voor de fietser. Dat zijn behalve scholieren, werkenden, recreanten, boodschappen doende fietsers ook jonge kinderen, ouderen en gehandicapten. Fietsen is sociaal en gezond, dat we zelfs minder depressief zijn en mogelijk minder dokter of psycholoog moeten bezoeken.

We leven in Gemert-Bakel niet in een enclave of historisch museum, wel in een eigentijds bewuste gemeente met moderne fietsvoorzieningen. Daarbij zijn we als gemeente onderdeel van een groter, samenwerkend geheel. Sociaal, Ecologisch en Economisch. Brainport, streekgebonden activiteiten en een eigentijds mobiliteitsnetwerk in, voor en buiten Brabant. Waar naast het fietsnetwerk eveneens plaats is voor de auto, openbaar vervoer en vrachtverkeer. Veel fietsers zullen blij zijn dat ze via een mooi en veilig snelfietspad de Vrije Heerlijckheid kunnen bereiken. Toch ook promotie voor onze gemeente!

Dorpspartij, hou onze plannen voor verbetering van fietsverkeer niet onnodig op. Fiets een keer met ons mee. Het geld voor een eigentijds mobiliteitsnetwerk ligt klaar in Den Haag. Een groot deel daarvan gaat naar het verbeteren van bestaande en nieuw aan te leggen fietspaden. Het is goed dat de wethouder van Verkeer nu actie onderneemt.

Dies van Soelen uit Gemert is lid van Fietsersbond Z.O. Brabant, afd. Gemert-Bakel