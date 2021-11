Verbod skaters; ben juist blij met skaters en het leven in de brouwerij die zij in centrum Eindhoven brengen

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De gemeente denkt na over een skateverbod in winkelcentrum Piazza en op het plein en de trap bij de Catharinakerk. Wat doet dit met mij en mijn omgeving en met de jongeren waarmee ik werk?

In een tijd waarin wij allemaal beperkt zijn in onze vrijheid, maar jongeren in het bijzonder, in deze tijd wil de gemeente jonge mensen een plek in de binnenstad ontzeggen omdat er wat overlast wordt ervaren. In een tijd waarin jongeren eenzaam zijn, de mentale en fysieke gezondheid slechter is dan ooit. Een tijd zonder (legaal) nachtleven om te ontspannen en waarin heel weinig mag. Uitgerekend de plekken waar jongeren die verbinding, in de openbare ruimte, juist wel vinden met alle positieve gevolgen van dien. Om juist dat te gaan verbieden is waanzin in mijn ogen.

Urban hoort bij de straat

De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen jaren veel gedaan om binnen locaties voor Urban zoals Commit040 en Area51 mogelijk te maken. Wat te gek is. Maar 1 ding moet je niet vergeten. Urban hoort bij de straat en dus de openbare ruimte. In de fijne binnen locaties in Eindhoven kun je verantwoord je skills aanleren, naar een hoger niveau groeien, heel fijn sporten en cultuur beoefenen en wanneer het slecht weer is elkaar toch blijven ontmoeten. Maar de basis van Urban ligt buiten op straat en in de openbare ruimte en zal dat ook altijd blijven doen.

Ben als gemeente blij dat die jongeren naar de binnenstad komen. Omarm het feit dat ze elkaar daar ontmoeten en leven in de brouwerij brengen. Op de spot voor de kerk is er altijd leven met verschillende groepen skaters, freerunners en andere jongeren die ontmoeten en elkaar opzoeken voor sociaal contact. Een ontmoetingsplek die een kerk vroeger ook van oudsher innam. Wellicht kan de pastoor daar er nog iets van leren. Om over de leegloop en het omvallen van winkels in de binnenstad nog maar te zwijgen. Noem een Heuvel en een plek als de Piazza, waar de skatecultuur in Eindhoven is geboren, die straks door alle gevolgen met Corona gaan kampen met potentiële leegstand.

Daarbij nog het feit dat als je deze plekken weghaalt/verbiedt de jongeren zich gaan concentreren op de plekken die wel overblijven met een hogere concentratie jongeren op 1 locatie dan nu allemaal verspreid over de binnenstad. Gevolg dat er meer overlast wordt ervaren en jongeren die nog minder vertrouwen in het systeem en overheid hebben dan nu het geval is.

Binnenstad zal drastisch veranderen

De komende jaren zal de binnenstad van Eindhoven drastisch veranderen. Met het bouwen van enorm veel nieuwe woningen en het aanpassen van de omgeving daaromheen. Mijn uitdaging aan de gemeente is de groepen die de binnenstad gebruiken te omarmen. Ga en blijf met ze in gesprek en laat ze die stad mee ontwikkelen en er mee over beslissen. Nog beter zou zijn om ze een stuk van de stad te geven en daar het experiment aan te gaan. Ik denk dat je zeer positief verbaasd zal zijn door het resultaat. Als Dynamo bewegen we hier zoals altijd graag in mee. We zijn dan ook met deze jongeren in gesprek en spelen graag een rol in de verbinding.

Mark de Weijer is regisseur van jongerencentrum en creatief platform Dynamo in Eindhoven

Trappen Catharinakerk zijn legendarische Eindhovense skate spot Door Enzo van Lieshout (20) uit Eindhoven Mensen zien skaters van de trap springen in Eindhoven bij de Catharina kerk en denken misschien: wat gevaarlijk of waarom zou je dat doen. Maar voor een skater die al maanden, misschien jaren een trucje aan het oefenen is op het stadhuisplein en dan deze van de trap wil gaan proberen is het heel wat. De blijdschap die ik gevoeld heb met mijn trucjes op de trap bij Catharina is heel dierbaar voor mij. Niet skaters denken misschien: maar moet dat dan daar? Als we een betere trap hadden in de buurt met goede ondergrond, aanloop en minder wandelende mensen zouden skaters hier voorkeur voor hebben. Maar jammer genoeg is dat niet altijd bij “street” skaten, dat is ook een van de redenen dat er bij Piazza veel geskate wordt. Veel mensen denken dan “maar Area 51 is toch weer open?” Maar Area 51 heeft bepaalde tijdblokken waar skaters die gewoon moeten werken niet altijd naar toe kunnen of de entree kunnen betalen. Ook hebben skaters graag een mooie vlakke grond om te oefenen, daarom is stadhuis plein ook zo populair. Maar het moment dat het heeft geregend en de zon niet meer gaat schijnen en het donker wordt kunnen skaters dus niet meer sporten. Veel mensen denken ook dat skaters gevaarlijk zijn voor voorbijgangers maar als er mensen zijn let je juist extra op. Ook als je van de trap een trucje probeert want jij wilt het liefst niet vallen dus dan wacht je eerder een minuutje dat mensen voorbij gewandeld zijn. Ik zou het zo jammer vinden als politie Eindhoven mensen gaat bekeuren voor sporten, vooral op een plek als de kerk waar zoveel skaters zoveel blijdschap hebben gevoeld door de trap te overwinnen. Als buitenstaander is het misschien moeilijk om het van onze kant te zien maar alleen al van de trap af kunnen springen moet je echt jezelf hard het zweet voor in hebben gewerkt. Persoonlijk skate ik pas iets meer dan 2 jaar, maar ik heb nu al een emotionele connectie met de kerk trap, van trots zijn op vrienden die iets nieuws gelukt is tot inspiratie van andere skaters die ik niet zo goed ken die hele moeilijke trucjes doen. Het is zo’n belangrijke plek voor skaters om te kunnen sporten, en een echte legendarische Eindhovense “skate spot”. Ook is het jammer dat de kleine kindjes die enthousiast hun ouders tegenhouden om even naar een skater te kijken deze kans niet meer krijgen. Skaten is een olympische sport geworden maar wordt nog steeds behandeld als vandalisme in Eindhoven.