Verdrietig en boos na ingreep in Sonse Bergen, die veranderden in een slagveld van gevelde bomen

INGEZONDEN OPINIESON EN BREUGEL - Aannemer Bosgroep Zuid heeft in een week natuurgebied Sonse Bergen veranderd in een slagveld. Honderden gezonde bomen zijn geveld en werden als rijke oogst op keurige rijen hoog opgestapeld. Leuke paadjes zijn kapotgereden.

Dit najaar ontstond er al grote bezorgdheid voor het geplande zeer ingrijpende onderhoud van onder andere het bos de Sonse Bergen. Nu, net na de “ingreep” overheerst verdriet, frustratie en boosheid bij mij en veel van de omwonenden en bezoekers van dit natuurgebied.

In deze veel bezochte achtertuin van Son viel te genieten van prachtig bos, mooie doorkijkjes, rustgevende plekjes aan de Dommel, idyllisch kronkelende paadjes. Iets om heel zuinig op te zijn, toch?

Waarden van Parel aan de Dommel

Ieder die de geschiedenis van dit gebied een beetje kent, is op de hoogte van de culturele en natuurwaarden van deze parel aan de Dommel. Dit is zelfs uitvoerig gedocumenteerd en beschreven door Jan Bleeker in het boekje “De Sonse Bergen, de geschiedenis van een uniek bos- en natuurgebied aan de Dommel”.

De aannemer Bosgroep Zuid is half januari met de werkzaamheden begonnen. Ondanks bezwaren van honderden mensen die tot uiting kwamen in petities, ingezonden brieven, mails, telefoontjes en ingediende moties in de gemeenteraad. En ondanks een door bewoners aangedragen uitvoerig rapport voor een alternatieve vorm van onderhoud volgens de methode ‘Natuurvolgend beheer’.

Quote Hoe inwoners dachten over de aanpak, dat deed er blijkbaar niet toe. Hoezo burgerpar­ti­ci­pa­tie?

De verantwoordelijke wethouder en vervolgens een groot deel van de gemeenteraad liet zich overtuigen door Bosgroep Zuid met de argumenten: ‘dit is een productiebos en hartstikke ziek’, ‘er moet meer biodiversiteit komen’, ‘dit bos moet verjongen’ en ‘dit bos moet robuuster’. Hoe inwoners dachten over de daarop gebaseerde grootschalige aanpak, dat deed er blijkbaar niet toe. Hoezo burgerparticipatie? Dat staat toch hoog in het vaandel bij deze gemeente?

Nog even was er de stille hoop dat na de ravage in het bos ’t Harde Ven de aanpak in de Sonse Bergen misschien milder zou zijn, kleinschaliger, minder ingrijpend. Zou er dan toch, heel misschien, wel geluisterd zijn naar de protesten? Maar nee, die hoop is vervlogen.

Chaos van geknakte en halfomgevallen bomen

Het geliefde kleine bos is binnen een week veranderd in een slagveld. Honderden gezonde bomen zijn geveld en werden als rijke oogst op keurige rijen hoog opgestapeld. De leuke paadjes zijn kapotgereden. De dode kronen van de grove dennen blijven op de grond achter, want “dat is goed voor de bodem en de beestjes” (waren het niet juist die naalden die verzuring van de bodem verergeren?). De chaos van geknakte en halfomgevallen bomen maken het treurige beeld compleet. Het bosgevoel is verdwenen. De samenhang tussen planten en bomen is weg. Waar we ons ‘geborgen’ voelden in een mooi stukje natuur, lopen we nu in een kapotgemaakt landschap met aan alle kanten zicht op huizen, de weg of de gebouwen van de sauna.

Ja, Bosgroep Zuid had al gewaarschuwd: het bos zou er uit gaan zien alsof er een orkaan heeft gewoed. Nou dat is inderdaad heel goed gelukt. Ook in mij is een orkaan van gedachten en emoties aangewakkerd. Eerst een ravage aanrichten om de natuur te helpen lijkt op zijn minst erg tegenstrijdig. Wat mij betreft is het hoog tijd voor een nieuwe visie op bosbeheer.