Verdrijf aasgieren op de energiemarkt; geschikte locaties voor windmolens en zonneparken in de regio

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - De Regionale Energie Strategie (RES) is een landelijk programma voor alle regio’s in Nederland. De bedoeling is dat we vóór 2050 allemaal van het gas af zijn en dat we CO2 neutraal zijn. De redenen hiervoor zijn natuurlijk bij iedereen wel bekend en logisch. We moeten onze planeet koesteren en behouden. Maar de RES wordt idealistisch afgeschilderd en gaat aan de realiteit voorbij.

Wat is er dan aan de hand? Nou, er zijn nogal wat zaken die de RES tegenwerken, helaas. Ten eerste rollen de ‘deskundigen’ over elkaar heen en ze hebben ieder hun eigen mening. Daarnaast krijgt in Duitsland iedereen juist subsidie als men aardgas neemt.

Er zijn grote buitenlandse commerciële bedrijven die overal plotseling zonnevelden willen aanleggen. Dit doen ze zonder te overleggen met omwonenden, of te kijken naar de invloed op omgeving. Ze hebben al 350 miljoen euro subsidie ontvangen, ondermeer in Stiphout.

Hoe bewaren we elektriciteit?

Grote energieleveranciers vertelden onlangs dat de stations voor levering van stroom bijna vol zitten en dat er geen plaats is voor zonnevelden. Burgerinitiatieven gaan daarom niet door. Onlangs twee grote velden in Mierlo die tijdelijk zijn stopgezet.

In onze omgeving vier vliegvelden: Volkel, De Peel, Budel en Eindhoven. Dus windmolens mogen niet worden geplaatst in de meeste gebieden in de regio.

Iedereen praat over windmolens en zonnepanelen. Maar hoe bewaren we elektriciteit? Er zijn vele dagen zonder wind en zon, zeker in de winter. Soms drie weken achtereen door een hogedrukgebied met mist.

In de Benelux zijn slechts acht Tesla’s aan thuisaccu’s verkocht, in Duitsland vele duizenden. Dit door ingewikkelde regelgeving, keuringen en belastingen. Op tv was een interview met een kweker die heel veel kassen had. Hij was van het gas af, maar moest daardoor zoveel belasting betalen dat ie weer aan het gas moest om uit de kosten te komen.

NIMBY: not in my backyard. Veel inwoners willen wel windmolens, maar niet in de achtertuin. Warmtepompen maken herrie en zijn veel te duur. Wie wil ze? Warmtecentrales, zoals die in Helmond, hebben een monopoliepositie en door nieuwe wetgeving gaan ze die de komende dertig jaar behouden. Niks participatie. Ze mogen niet meer vragen dan wat andere huishoudens kwijt zijn aan energie. Echter niets is minder waar.

Wat doen we met het gasbuizennetwerk door heel Nederland? Methaangas erdoor, biogas of laten wegrotten.

Aan de milieueisen voldoen

Hoogovens TATA steel in IJmuiden wekken zoveel CO2 op dat als ze stoppen, we aan de milieueisen voldoen. Dit komt door de stook van cokes door het Indiaas bedrijf. De Zweden doen dit CO2 neutraal met gas en ze willen de hoogovens niet overnemen: teveel opknapkosten. Zitten we dus met het ‘vieze’ bedrijf.

Hoe moet dat in Helmond met 10.000 nieuwe woningen en stikstof of PFAS? Veel mensen zijn tegen kernenergie, maar het is een erg goed alternatief. Helaas is de bouw van een centrale duur. Gas is hoogenergetisch en 24 uur beschikbaar, wind en zon niet.

Ondanks al deze punten ben ik wel voor de RES, maar niet voor een ondoordachte, gehaaste invoering. Zolang de grote winstmakende bedrijven er zich mee bemoeien, blijft dit fout gaan. Er zijn veel aasgieren! Ik denk dat de burger moet opstaan, zich moet inlezen en zich ermee moet bemoeien, anders komt het niet goed. Er staat veel te gebeuren de komende jaren. Het meest gemakkelijke en goedkoopste is: isoleren, isoleren.

Louis van de Werff is burgercommissielid van Helder Helmond.